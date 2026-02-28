İsrail medyası, Hamaney'in gelini ve damadı ile birlikte İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini iddia etti. Öte yandan yapılan saldırıda Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın da öldüğü öne sürüldü.

ABD ve İsrail medyasına konuşan İsrailli yetkililer, İran’ın dini lideri Hamaney ile Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın İsrail saldırılarının hedefleri arasında olduğunu doğruladı.

HAMANEY ÖLDÜ İDDİALARI YALANLANDI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hamaney ve Pezeşkiyan'ın sağlık durumlarına ilişkin "bildiğim kadarıyla hayattalar" açıklamasını yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi ise, ABC News'e yaptığı açıklamada Hamaney’in öldüğü iddialarını yalanladı. Bekayi, “Dini Lider (Hamaney) ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan iyi ve tamamen sağlıklıdır” sözlerini sarf etti.