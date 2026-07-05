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Kaynak: AA / DHA / İHA

İran'ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılındı. ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hamaney ve aile bireyleri için düzenlenen törene sabahın erken saatlerinden itibaren yüzbinlerce İranlı akın etti.

İmam Humeyni Musalla Camisi'nde oluşturulan özel alanda kılınan cenaze namazını Ayetullah Cafer Sobhani yönetti. Ellerinde İran bayrakları taşıyan kalabalık, cenaze namazında Hamaney'e son görevini yerine getirdi.

Törene İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra askeri ve siyasi yetkililer ile çok sayıda din adamı katıldı. Cenaze töreni, İran'da son yılların en geniş katılımlı organizasyonlarından biri olarak dikkat çekti. Cenaze törenine onlarca yabancı lider katılırken, Batı ülkelerinden kimsenin olmaması dikkat çekti.

Program kapsamında Hamaney'in naaşı için yarın Tahran sokaklarında geniş katılımlı bir veda töreni düzenlenecek. Ardından cenazenin Kum kentine götürülmesi planlanıyor.

86 yaşındaki Hamaney, 28 Şubat'ta Tahran'ın merkezindeki konutuna düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetmişti.

7 GÜNLÜK YAS SÜRÜYOR

Cenaze 7 günlük yas çerçevesinde ülkenin en büyük ibadet kompleksi ve büyük devlet törenlerinin geleneksel adresi olan Tahran'daki Büyük Musalla'da halkın ziyaretine açık tutuluyor.