İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'da çıkan iç karışık ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hamaney, haftalardır devam eden ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği protestolardan ABD’yi ve ABD Başkanı Donald Trump’ı sorumlu tuttu.

"ABD VE TRUMP SORUMLU"

Hamaney, gerçekleştirdiği konuşmada protestolar esnasında yaşanan “can kayıpları, yıkım ve iftiranın” arkasında Washington’un olduğunu ifade etti.

Hamaney, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada ABD’nin İran’daki gösterileri teşvik ettiğini iddia etti.

Hamaney, yaptığı konuşmada şunları söyledi,

’’İran’da geçmişte yaşanan çok sayıdaki kargaşa girişiminde genellikle ABD’li ya da Avrupalı siyasetçiler doğrudan değil, basın üzerinden müdahil olurdu. Bu son olayların ayırt edici özelliği ise, ABD Başkanının bizzat devreye girmesi ve kargaşa çıkaranları açıkça teşvik etmesidir.

İslam Devrimi’nin başlangıcından bugüne kadar ABD, İran üzerindeki hâkimiyetini kaybetmiştir. Ancak bugün yeniden İran’ı askeri, siyasi ve ekonomik açıdan kendi egemenliği altına almak istemektedir. Bu durum yalnızca mevcut ABD Başkanıyla ilgili de değildir; bu, ABD’nin genel ve süreklilik arz eden bir politikasıdır.

"ABD'NİN HEDEFİ İRAN'I YUTMAKTIR"

Son dönemde yaşanan kargaşa ABD tarafından organize edilmiştir. Planlamayı ABD yapmış, sahadaki adımları da ABD atmıştır. ABD’nin hedefi İran’ı yutmaktır. İran halkına yönelik can kayıpları, yıkım ve iftiralar nedeniyle ABD Başkanını suçlu buluyoruz.’’