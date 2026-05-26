Eskişehir’de ikamet eden 7 kişilik Afganistan uyruklu aile, vakit geçirmek amacıyla Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi’nde bulunan bir hamama gitti. Hamamda bulundukları sırada ailenin 12 yaşındaki oğlu Javid Soltani, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden fenalaştı.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Çocuğun rahatsızlandığını gören ailesi ve hamam görevlileri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi hamamda yapılan talihsiz çocuk, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Javid Soltani, doktorların tüm çabalarına ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

12 yaşındaki Javid Soltani'nin ani ölümü ailesini yasa boğarken, olayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma başlatıldı. Çocuğun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak.