Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gündeme gelen Sevda Kurt'un ifadelerinden sonra Haluk Levent'in ekibi kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Sevda Kurt'un "dolandırıcılık" iddialarının gerçeği yansıtmadığı savunularak, taraflar arasında imzalandığı belirtilen "Borç İlişkisinden Doğan Ödeme ve Tasfiye Protokolü" paylaşıldı.

Açıklamada, "Sevda Kurt ifadesinde bazı vaatlerle kendisini dolandırdığımı iddia etmektedir. Ancak bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Yalandır" ifadelerine yer verildi.

‘210 MİLYON LİRALIK ÖDEME ÜZERİNDE MUTABAKATA VARILDI’

Paylaşılan protokole göre, Sevda Kurt'un verdiği yaklaşık 90 milyon lira ve çeşitli alacak kalemleri için tarafların toplam 210 milyon liralık ödeme üzerinde anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Belgede, bu tutarın 30 Haziran, 30 Temmuz ve 31 Ağustos 2026 tarihlerinde üç taksit halinde ödenmesinin planlandığı görülüyor. Ayrıca ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde borcun tamamının muaccel hale geleceğine ilişkin hükümler de yer alıyor.

"3 MİLYON DOLAR VERDİ, 4,5 MİLYON DOLAR GERİ ALDI" İDDİASI

Haluk Levent'in ekibi açıklamasında, Sevda Kurt'un 2023 yılında Levent'e 3 milyon dolar borç verdiği, kısa süre içinde ise 4,5 milyon dolar geri ödeme aldığı da öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu para hareketlerinin MASAK raporlarıyla doğrulandığı iddia edilerek, "Tüm gerçekler zamanla ortaya çıkacaktır." denildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sevda Kurt daha önce verdiği ifadede, Haluk Levent'in kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını, farklı tarihlerde yüksek meblağlarda para verdiğini ve mağdur edildiğini iddia etmişti. Haluk Levent cephesi ise bu iddiaları reddederek kamuoyuyla ödeme protokolünü paylaştı. Tarafların karşılıklı iddialarına ilişkin adli soruşturma devam ediyor.