Kaynak: DHA

AHBAP Derneği adına toplanan bağışların yetkisiz kişilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan BaBaLa TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi.

AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Babala TV sunucusu ve sanal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı. İstanbul'da tutuklanan Uğur, bugün saat 16.00 sıralarında minibüs ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Uğur, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

HALUK LEVENT İLE AYNI CEZAEVİNDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dernek başkanı Haluk Levent de geçen hafta perşembe günü Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu.

NE OLMUŞTU

Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 12 Temmuz'da Bursa'da gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasına göre Ahbap Derneği, depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolar bağış topladı, ancak depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen konutların bir bölümünün tamamlanmadığı iddia edildi. Bağışların yurtdışına çıkarıldığı ve amacı dışında kullanıldığı da öne sürüldü, dernek adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı ileri sürüldü.

Dosyada somut bir para akışı olduğu belirtildi. İddiaya göre bağışların bir kısmı önce Levent’in asistanı Yeliz Kaya’nın kişisel hesabına aktarıldı, oradan da 125 milyon 765 bin lira Levent’in kardeşi Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına geçti. Bu şekilde bağışların amacı dışında kullanılarak haksız kazanç elde edildiği tespit edildiği bildirildi. Ayrıca Ahbap Derneği hesabından Yeliz Kaya’nın hesabına toplamda 120 milyon lira aktarıldığı da dosyaya girdi.

Ayrı bir iddiaya göre Levent’in 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve bu süreçte 390 milyon lira kaybettiği belirlendi. İş insanı Hüseyin Başaran da Levent hakkında şikâyette bulundu. Başaran’ın iddiasına göre Levent, kendisine ait 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazı kimsesiz kız çocukları için yurt yapılması amacıyla satın aldı, ancak hem ödemeleri tamamlamadığı hem de taşınmazları farklı amaçla kullandığı öne sürüldü.

Soruşturmanın bir kolu, Levent’in kardeşi Berkant Acil’in ayrı bir dosyasıyla da kesişiyor. Halihazırda Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Acil’in, 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesini Sur Müzik Yapım şirketini paravan olarak kullanarak doğrudan temin yöntemiyle aldığı ve giderlerini sahte faturalarla yüksek gösterdiği öne sürüldü.