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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği’yle ilgili soruşturma yürütüyor. Söz konusu soruşturma kapsamında derneğin kurucusu Haluk Levent tutuklandı.

HALUK LEVENT'İN HESABINA ERİŞİM ENGELİ KARARI

Tutuklanan Haluk Levent'in 9 milyon takipçili X hesabına erişim engeli kararı alındı.

Engelli Web'in duyurduğu bilgiye göre Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçı ve derneğin kurucusu Haluk Levent'in 9 milyon takipçili X (eski ismiyle Twitter) hesabı 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellendi.

X, hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı.