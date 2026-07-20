İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği’yle ilgili soruşturma yürütüyor. Söz konusu soruşturma kapsamında derneğin kurucusu Haluk Levent tutuklandı.
HALUK LEVENT'İN HESABINA ERİŞİM ENGELİ KARARI
Tutuklanan Haluk Levent'in 9 milyon takipçili X hesabına erişim engeli kararı alındı.
Engelli Web'in duyurduğu bilgiye göre Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçı ve derneğin kurucusu Haluk Levent'in 9 milyon takipçili X (eski ismiyle Twitter) hesabı 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellendi.
X, hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı.