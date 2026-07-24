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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Koşan Adam firmasının sahibi Berkant Acil'in emniyette verdiği ifade dosyaya girdi. Acil, ifadesinde 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nin organizasyon sürecini, Sur Müzik firmasıyla yürütülen ticari ilişkiyi ve bilirkişi raporundaki tespitlere ilişkin sorulara yanıt verdi.

“İHALEYE GİRME YETKİSİ YOKTUR”

Acil, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nı yalnızca görevinden dolayı ifade ederek "Koşan Adam firmasının ihaleye girme yetkisi yoktur. Biz yalnızca sanatçı organizasyonu yapan danışman bir firmayız" ifadelerini kullandı.

Şile Bezi Festivali öncesinde belediye yetkililerinin ofisine gelerek bilgi aldığını bildiren Acil, kendilerine sadece sanatçı hizmeti sunabileceklerini ve sanatçı ücretlerinin peşin ödenmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Daha sonra organizasyonun mali yükünü üstlenecek firma olarak Sur Müzik ile anlaşıldığını ileri süren Acil, bu şirketle komisyon sözleşmesi yaptıklarını belirterek, "Biz sadece konser organizasyonunu yürüttük. İhale sürecinde ya da ödeme aşamalarında hiçbir görevimiz olmadı" dedi.

“SANATÇILARA ÖDEME YAPMADIK”

Acil, ifadesinde, festival organizasyonunda yalnızca sanatçıların temini ve sahneye çıkış süreçlerini koordine ettiklerini ileri sürerken sanatçılara herhangi bir ödeme yapmadıklarını iddia etti.

Şirket çalışanı Arif Sevik'in organizatör olarak farklı firmalarla da çalıştığını söyleyen Acil, bazı sanatçılarla ilk görüşmeleri kendisinin, bazılarıyla ise Sur Müzik adına yetkilendirilen Sevik'in gerçekleştirdiğini ifade etti. Acil, "Koşan Adam firmasının hiçbir sanatçıya ya da sunucuya ödeme yapması söz konusu değildir. Bu durum şirket hesap hareketlerinden de görülecektir" ifadelerine yer verdi.

20 MİLYON LİRALIK FARKA YANIT!

Acil’e, Soruşturmadaki bilirkişi raporunda, festival kapsamında belediyenin ödediği bedelle sanatçılara yapılan ödemeler arasında yaklaşık 20 milyon 858 bin liralık fark bulunduğu yönündeki tespit de soruldu. Acil, bu soruya “Müzisyenlere kalan kısmı yüklenici firma Sur Müzik elden ödemiştir" ifadeleriyle yanıt verdi.

"HALUK LEVENT YELİZ KAYA'NIN HESABINA GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ"

Acil, şirket hesaplarındaki para hareketlerine de değinerek işlemlerin büyük bölümünün ticari faaliyetlerden kaynaklandığını iddia etti.

Dosyada yer alan 1,5 milyon dolarlık para transferi hakkında konuşan Acil, "Abim Haluk Levent, söz konusu paranın bir gün şirket hesabında tutulmasını, ardından Yeliz Kaya'nın hesabına gönderilmesini istedi. Ben de bu talimat doğrultusunda işlemi gerçekleştirdim. Bu paranın vergi dairesine bildirildiğini biliyorum ancak sonrasında paranın nasıl kullanıldığına ilişkin bilgim yok" sözlerini sarf etti.

HALUK LEVENT’İ İŞARET ETTİ

Hakkındaki suçlamaların tamamını reddeden Berkant Acil, ailesiyle arasındaki para transferlerinin doğal olduğunu ileri sürdü. Yeliz Kaya ile yaptığı görüşmelerin Haluk Levent'e verilen hatır çekleri ile ilgili olduğunu öne süren Acil, "Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Hakkımdaki iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Yaptığım görüşmeler de verdiğim ifadeleri desteklemektedir" ifadelerini kullandı.