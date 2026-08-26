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Kaynak: Haber Merkezi

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçı ve derneğin kurucusu Haluk Levent’in sosyal medya hesaplarıyla ilgili yeni bir gelişme meydana geldi.

Levent’in yaklaşık 3,7 milyon takipçili Instagram hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Kararın, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle alındığı ifade edildi. Fakat hesabın henüz Türkiye’den görünmez kılınmadığı aktarıldı.

X HESABI DA ERİŞİME ENGELLENMİŞTİ

Levent’in yaklaşık 9 milyon takipçili X hesabı hakkında da daha önce 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli kararı verilmişti.

20 Temmuz’da verilen kararın ardından X platformu, hesabı 22 Temmuz’da Türkiye’den görünmez hale getirmişti.

AHBAP SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlarda aktarıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında derneğin kurucusu Haluk Levent ile bazı dernek yöneticileri tutuklanmıştı.