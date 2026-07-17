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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent ile derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına girdi.

Çelik, telefonuna Haluk Levent'i HI5 olarak kaydetmiş olduğu görüldü.

'STUTTGART HANDIKAP' VE 'GAZİANTEP YENECEK'

Söz konusu mesajlarda, "Stuttgart handikap yenecek 100", "Espanyol yenecek 100" ve "Dinamo Bükreş yenecek" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Dosyada yer aldığı ifade edilen yazışmalarda, çeşitli futbol karşılaşmaları ile ilgili bahis tahminleri ve kupon paylaşımlarının bulunduğu fark edildi.

Paylaşılan ekran görüntülerinde farklı maçlara yönelik bahis önerileri ile kupon görselleri yer aldı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, tek seferde 1 milyon TL tutarında bahis kuponları oynandığının iddia edildiği öğrenildi.

Çelik, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent dahil 13 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti. Gözaltı kararı bulunan derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik, dün İstanbul'da bir noterde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çelik, bugün adliyeye sevk edildi.

Soruşturma dosyasında yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda ise Alper Çelik'in mali hesap hareketlerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Rapora göre, Çelik'in hesaplarında 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren hayatın olağan akışına aykırı şekilde artan bir para hareketliliği tespit edildiği ve bu durumun 2024 yılının son çeyreğine kadar sürdüğü belirtildi.

MASAK incelemesine göre, Alper Çelik'in hesaplarına 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırıldığı, 966 işlemde ise toplam 4 milyon 881 bin TL nakit çekildiği kaydedildi.