Tokat’ın Almus ilçesi Ataköy beldesinde geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde yaylada gerçekleştirildi. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe; CHP il ve ilçe yönetimleri, Emek Partisi (EMEP) il yönetimi, çevre ilçe ve beldelerin belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ile CHP Tokat Belediye Meclis Üyesi Leyla Doğan katıldı.

Şenlik kapsamında sahneye çıkan Anadolu rock müziğinin sevilen ismi Haluk Levent, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarına değindi. Rahatsızlığı sebebiyle normalde 15 günlük istirahat raporu bulunduğunu belirten Levent, şu ifadeleri kullandı:

"Rahatsızlığımdan dolayı ciddi sağlık sorunları yaşadım ancak Ataköy’e gelmemek olmazdı. Halkımla birlikte olmak, bu coşkuyu paylaşmak için buradayım."

AHBAP DERNEĞİ'NDEN EĞİTİM VE TEKNİK ALTYAPI DESTEĞİ

Konser esnasında belde yararına toplanan maddi yardımlara duyarsız kalmayan Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği aracılığıyla bölgeye katkı sunacağını müjdeledi. Dernek ilkeleri gereği nakdi yardım yerine kalıcı projeleri desteklediklerini ifade eden sanatçı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başkanımız az önce bir yardım topladı. Biz dernek olarak nakit yardım yapamıyoruz ancak Ataköy'de hayata geçirilecek bir projeye, Ahbap olarak teknik destek ve eğitim desteği amacıyla 500 bin TL katkıda bulunacağız. Bu da bizim bu güzel bölgeye bir çam sakızı çoban armağanı yararımız olsun."



Şenliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ataköy Belediye Başkanı Ömer Bayrak, bölgede meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek organizasyonun büyük zorluklarla hazırlandığını belirtti.

Haluk Levent'in sağlık durumuna rağmen kendilerini yalnız bırakmadığına dikkat çeken Bayrak, şunları kaydetti:

"Hava muhalefeti ve sağlık sorunları nedeniyle bu süreç kolay olmadı. Haluk Levent bana, 'Başkanım raporluyum ama sadece iki programı iptal etmedim; biri Çorumspor, diğeri ise Ataköy Kızıldere' dedi. Kendisi sadece sanatıyla değil, insani yönüyle de Türkiye'nin kalbinde yer edinmiş gerçek bir halk sanatçısıdır. Bizler için buraya gelen, bu alanı tırnaklarıyla kazıyarak hazırlayan ekibime ve bizi yalnız bırakmayan Ataköy halkına teşekkür ederim."

Protokol ve açılış konuşmalarının ardından meydanı dolduran çok sayıda vatandaş, Haluk Levent'in seslendirdiği popüler şarkılar eşliğinde bayramın ve geleneksel şenliğin tadını çıkardı.