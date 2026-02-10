“Konserime kısa bir ara versem, Tarkan’ı arasam,” diyerek söze başlayan sanatçı, ardından izleyicileri güldüren cümleler kurdu.

“İNSAN SENİ KISKANMAZ MI?”

Tarkan’ın konserlerindeki coşkulu atmosferi ve özellikle ön sıralardaki yoğun ilgiyi ti’ye alan Haluk Levent, kendi konserlerinde ön tarafta daha çok erkek hayranları gördüğünü söyleyerek bu durumu mizahi bir dille anlattı. “İnsan seni kıskanmaz mı?” sözleriyle devam eden Levent, hem kendisiyle hem de müzik sektöründeki dinamiklerle dalga geçti.

Bu esprili çıkış, Haluk Levent ile Tarkan arasında dostane bir gönderme olarak hafızalara kazındı.