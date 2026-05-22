Eskişehir'de Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren ve sonrasında başkanı olduğu AHBAP'ın AFAD ile toplantısına katılmak için geldiği Ankara'da rahatsızlanan sanatçı Haluk Levent, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Haluk Levent'ten güzel haber geldi.

TABURCU EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alınan Haluk Levent'in yapılan tetkiklerde mide kanaması geçirdiği belirlendi.

Levent'in, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir’de verdiği konserden sonra AFAD ile gerçekleşecek toplantıya katılmak için yola çıkmıştı. Yolculuk esnasında fenalaşan Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmış ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.