Haluk Levent soruşturmasında şoke eden iddia: Milyonlarca liralık ortaklık ve 'Ahbap Bira' detayı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, MASAK tarafından hazırlanan raporda Haluk Levent ile birlikte tutuklanan asistanı Yeliz Kaya'nın 2024 yılında 5 milyar lira, 2025 yılında 10 milyar lira ve 2026 yılında ise 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu tespit edildi.