Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada kamuoyunda geniş yankı uyandıran yeni iddialar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Ahbap Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent ile ilgili dosyaya giren bilgiler, ticari ilişkiler ve para transferlerine yönelik yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
Haluk Levent soruşturmasında şoke eden iddia: Milyonlarca liralık ortaklık ve 'Ahbap Bira' detayı
Ahbap Derneği soruşturmasında dosyaya giren yeni iddialar gündeme damga vurdu. Haluk Levent'in milyonlarca liralık gizli ortaklık için para aktardığı öne sürülürken, "Ahbap Bira" markası için yapılan tescil başvurusu da soruşturmanın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.Kaynak: Diğer
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, MASAK tarafından hazırlanan raporda Haluk Levent ile birlikte tutuklanan asistanı Yeliz Kaya'nın 2024 yılında 5 milyar lira, 2025 yılında 10 milyar lira ve 2026 yılında ise 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu tespit edildi.
ASİSTANININ İFADESİ SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Soruşturma dosyasında ifade veren Yeliz Kaya, Haluk Levent'in Akberg isimli firmaya ortak olacağını söyleyerek Güney Köse'ye para gönderdiğini öne sürdü.
Kaya ifadesinde, "Haluk Levent, Akberg isimli firmaya ortak olacağını söyleyerek Güney Köse'ye para göndermişti ancak akıbetini bilmiyorum. Benim adıma düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaları da benim imzam olarak kendisi atmış." ifadelerini kullandı.
Bu beyanların ardından yürütülen incelemelerde, Haluk Levent'in İzmir'in Selçuk ilçesinde faaliyet gösteren Akberg Wine'ın kurucusu Güney Köse'ye gizli ortaklık amacıyla milyonlarca lira aktardığı iddia edildi.
MİLYONLARCA LİRALIK ŞARAP ORTAKLIĞI İDDİASI
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, yıllık 4 milyon litre üretim kapasitesine sahip Akberg Wine'ın kurucusu Güney Köse'nin Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Utrechtsestraat Caddesi'nde açtığı şarap evinin de kısa süre önce iflas ettiği öne sürüldü.
Dosyada yer alan bu ayrıntılar, Haluk Levent'in ticari ilişkilerine yönelik iddiaları yeniden gündeme taşıdı.
"AHBAP BİRA" MARKA BAŞVURUSU DA GÜNDEM OLDU
Soruşturmada öne çıkan bir diğer ayrıntı ise Ahbap Derneği adına yapılan marka tescil başvuruları oldu.
İddialara göre Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvurular arasında "Ahbap Bira" markası da yer aldı. Başvurunun yalnızca bira değil, maden suyu, meyve suyu, enerji içecekleri ve protein destekli sporcu içeceklerini de kapsadığı belirtildi.
Bunun yanı sıra "Ahbap Kahve", "Ahbap Su" ve "Ahbaphane" isimleri için de marka tescili yaptırıldığı, bu markalarla yeme-içme işletmeleri ve otel projelerinin planlandığı öne sürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin incelemeler devam ederken, dosyada yer alan mali hareketler, marka başvuruları ve ticari ilişkiler yargı sürecinde değerlendirilmeyi sürdürüyor.