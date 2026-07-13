Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP üzerinden Başaran'ın 60 milyon liralık mal varlığının bağış amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Hüseyin Başaran, 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazını, uçak kazasından hayatını kaybeden kızının anısına açtırmak istediği "Kız yurdu" projesi için AHBAP'a devrettiğini ancak bu yurtların yapılmayıp gayrimenkullerin amacı dışında kullanıldığını belirtti.

İşte Türkiye'yi sarsan dolandırıcılık iddiasının tüm çarpıcı detayları:

KIZININ ANISINA YURT YAPTIRMAK İSTEMİŞTİ

İddiaların merkezinde, 2018 yılında yaşanan trajik uçak kazasında kızı Mina Başaran'ı kaybeden iş insanı Hüseyin Başaran’ın, kızının anısını yaşatmak ve kimsesiz kız çocuklarının eğitimine destek olmak amacıyla, Haluk Levent'in "kimsesiz kız çocuklarına yurt yapılması" projesine büyük bir hassasiyetle yaklaştığı öğrenildi.

60 MİLYON DOLARLIK TAŞINMAZ DEVRİ

Söz konusu iddialara göre Haluk Levent, Hüseyin Başaran’ı projenin AHBAP Derneği adına hayata geçirileceği vaadiyle ikna etti. Bu doğrultuda Başaran Grubu'na ait olan ve toplam piyasa değeri 60 milyon doları bulan 22 adet taşınmazın devri gerçekleştirildi.

GAYRİMENKULLER AMAÇ DIŞI KULLANILDI İDDİASI

Devredilen gayrimenkullerin vadedilen yurt projesi amacıyla kullanılmadığını, aksine farklı şekillerde değerlendirildiğini tespit eden iş insanı Hüseyin Başaran avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu ihbarın ardından İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı, AHBAP Derneği ve Haluk Levent hakkında geniş çaplı bir dolandırıcılık soruşturması başlattı.

Gözaltı işlemlerinin ardından mali polis ekiplerinin dernek hesapları ve devredilen taşınmazların akıbeti üzerindeki incelemeleri çok yönlü olarak devam ediyor.