Tokat’ın Almus ilçesi Ataköy beldesinde geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde yaylada coşkuyla gerçekleştirildi. Siyaset, idari yönetim ve sivil toplum kuruluşlarından yoğun katılımın olduğu etkinliğe, Anadolu rock müziğinin sevilen ismi Haluk Levent damgasını vurdu.

RAPORLU OLMASINA RAĞMEN SAHNEYE ÇIKTI

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 15 günlük istirahat raporu bulunduğunu belirten Haluk Levent, Ataköy halkını yalnız bırakmamak için sahneye çıkma kararı aldığını söyledi. Ünlü sanatçı, alandaki coşkulu kalabalığa seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Rahatsızlığımdan dolayı ciddi sağlık sorunları yaşadım ancak Ataköy’e gelmemek olmazdı. Halkımla birlikte olmak, bu coşkuyu paylaşmak için buradayım."

Ataköy Belediye Başkanı Ömer Bayrak da sel felaketinin ardından büyük zorluklarla hazırlanan organizasyonda kendilerini yalnız bırakmayan sanatçıya teşekkür etti. Bayrak, "Haluk Levent bana, 'Başkanım raporluyum ama sadece iki programı iptal etmedim; biri Çorumspor, diğeri ise Ataköy Kızıldere' dedi. Kendisi sadece sanatıyla değil, insani yönüyle de Türkiye'nin kalbinde yer edinmiş gerçek bir halk sanatçısıdır" dedi.

AHBAP DERNEĞİNDEN EĞİTİME VE TEKNOLOJİYE KATKI

Konser esnasında belde halkı için toplanan yardımlara kayıtsız kalmayan Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği aracılığıyla bölgeye kalıcı bir destek sağlayacaklarını müjdeledi.

Dernek tüzüğü gereği nakdi yardım yapamadıklarını ifade eden Levent, Ataköy'de hayata geçirilecek projeler için düğmeye bastıklarını belirtti. Sanatçı, şenlik kapsamında beldede yürütülecek çalışmalara teknik destek ve eğitim desteği sağlamak amacıyla Ahbap Derneği olarak 500 bin TL katkıda bulunacaklarını açıkladı.

Konuşmaların ardından alanı dolduran binlerce vatandaş, Haluk Levent'in sevilen şarkıları eşliğinde bayramın ve geleneksel şenliğin tadını çıkardı.