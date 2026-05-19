Konuşmasına, BM yönetimine verdiği “siyasi içerikten uzak durma” sözünü hatırlatarak başlayan sanatçı, dünyadaki kutuplaşma ve algı yönetimine değindi. Toplumları ayrıştıran söylemlerin tehlikeli boyutlara ulaştığını belirten Levent, Yahudi halkına yönelik düşmanlık algısının bilinçli şekilde büyütüldüğünü savundu.

Geçmişte yaşanan acılara dikkat çeken sanatçı, özellikle II. Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin uğradığı zulmün unutulmaması gerektiğini ifade etti. Holokost mağdurlarına duyduğu insani hassasiyeti vurgulayan Levent, aynı empatinin bugün Gazze’de hayatını kaybeden siviller için de gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasının ilerleyen bölümünde doğrudan Yahudi toplumuna seslenen Levent’in açıklamaları sırasında dış yayına verilen sesin kesildiği öne sürüldü. Salonda konuşmasına devam eden sanatçı, eleştirilerinin Yahudi halkına değil, İsrail hükümetinin uyguladığı politikalara yönelik olduğunu belirtti. Gazze’de yaşamını yitiren çocuklara dikkat çeken Levent, vicdani bir dayanışma çağrısında bulundu.

Yayın kesintisinin ardından sosyal medya hesabından da açıklama yapan Levent, sansüre boyun eğmeyeceklerini ifade etti. Filistin konusunda seslerini duyurmaya devam edeceklerini söyleyen sanatçı, baskılara rağmen zulme karşı durmayı sürdüreceklerini dile getirdi.