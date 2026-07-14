Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ahbap Derneği hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltında olan Haluk Levent, söylemek istediği şeylerin tutanağa geçirilmediği gerekçesiyle susma hakkını kullanma kararı aldı. Levent, "Konuşmak istiyorum, izin vermediler. Çünkü söyleyeceklerimin resmi kayıtlara geçmesini istemiyorlar" dedi.

'SUSMA HAKKIMI KULLANIYORUM'

Levent adına X hesabından gerçekleştirilen açıklamada ifade tutanağı ve avukatların tutanağı paylaşıldı.

Tutanakta, Levent'in "Bu konuda az önce tutanağa geçirilmesini istediğim politikacılar, devlet kurumları ile ilgili cevap vermek istediğim konuların soruyla alakalı olmadığı söylendiğinden (benim için konuyla alakası var hem de çok var) ifademi veremiyorum ve bundan sonraki sorulara susma hakkımı kullanıyorum" dediği görüldü.

'SAVUNMA HAKKIMIZ KISITLANMIŞTIR'

Müdaffi avukat da "Müvekkilin beyanlarına iştirak ediyoruz. Müvekkilimiz soruşturma konusu ile ilgili detaylı ifade verme niyetindedir ancak savunma hakkımız kısıtlanmıştır. İşbu sebeple detaylı savunma verememekteyiz" dedi.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN ADI GEÇİNCE İFADE YARIDA KALDI

Avukatların tutanağında ise Levent'in Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bahsettiği fakat bu ifadenin "soruyla uyumsuz olduğu" gerekçesiyle tutanağa geçirilmediği, bu sebeple Levent'in savunma hakkının kısıtlandığı, bu nedenle de söz konusu tutanağın tutulduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada,

"14.07.2026 tarihinde baromuzun Avukat Hakları Merkezi'ne başvurup talepte bulunan […] sicil numaralı Av. […] isimli meslektaşın talebi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelindi.

Meslektaşımızın beyanına göre gözaltında bulunan müvekkili Haluk Levent'in ifadesi esnasında vermek istediği beyanlara müdahale edilerek bir kısım beyanların zapta geçirilmediğinden ifade işlemine ara verilmiştir.

İfade esnasında şüpheli olan müvekkilinin Süleyman Soylu isimli şahıstan bahsetmesi üzerine "soruyla uyumlu söz cevabı olmadığı" gerekçesiyle ifade tutanağına geçirilmediğini ve bu duruma yaptığı itirazın ise sonuç vermemesini, müvekkilinin savunma hakkının kısıtlandığını beyanla işbu tutanak İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi adına bulunan baro temsilcisi Av. […] ([…]) ile birlikte düzenlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği’ne yönelik yürüttüğü mali ve hukuki incelemeler kapsamında, 12 Temmuz 2026 tarihinde şarkıcı ve dernek başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Levent'in, deniz yoluyla yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu iddiaları üzerine operasyon öne çekilerek Bursa yolunda bir TIR parkında emniyet güçlerince gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR NELER?

Soruşturma dosyasında Haluk Levent ve beraberindeki şüphelilere yönelik oldukça ağır suçlamalar yer alıyor. Başsavcılık tarafından gerçekleştirilen takip ve incelemeler doğrultusunda sanatçıya yöneltilen ana suçlamalar "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "Kara para aklama", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma"

SORUŞTURMANIN DETAYLARI VE İDDİALAR

Operasyonun perde arkasında özellikle 6 Şubat 2023 depremleri sonrası toplanan devasa bağışların amacı dışında kullanıldığı yönündeki tespitler yer alıyor. İddianameye ve başsavcılık açıklamalarına yansıyan çarpıcı detaylar şu şekilde:

120 milyon liralık hesap trafiği: AHBAP Derneği hesaplarından, Haluk Levent'in asistanı Yeliz K.'nin şahsi hesabına yaklaşık 120 milyon lira para aktarıldığı ve bu hesapların ünlü sanatçı tarafından kullanıldığı öne sürüldü.

Milyonluk yasa yasal/Yasa dışı bahis iddiası: Soruşturma dosyasında, derneğin kurucu isimleri arasında yer alan Alper Ç.'nin hesapları üzerinden 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık yasal bahis oynandığı ve 390 milyon lira kayıp yaşandığı aktarıldı. Ticari çekleri karşılıksız çıkan Levent'in de bu hesaplarla bağı inceleniyor.

60 milyon dolarlık gayrimenkul mağduriyeti: Ayrı bir dosya kapsamında ise iş insanı Hüseyin Başaran'ın şikayetiyle başlayan süreçte; yurt yapma vaadi ve dernek adı kullanılarak mağdurlardan yaklaşık 60 milyon dolar değerinde 22 farklı taşınmaz (gayrimenkul) alındığı, ancak bu mülklerin asistan Yeliz K. ve ardından üçüncü şahıslar üzerine tescil edilerek mağduriyet yaratıldığı iddia edildi.