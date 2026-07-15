Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye, ünlü sanatçı Haluk Levent’in gözaltına alınmasını ve kurduğu AHBAP derneğine yapılan yardım paralarının nereye gittiğini konuşuyor. Haluk Levent’in akçeli işleriyle ilgili medyaya çeşitli bilgiler yansırken bir yandan da Haluk Levent kendisi “Usulsüzlük olabilir ama yolsuzluk değil” diyerek savunuyor. Dosyada dikkat çeken isimler var. YENİÇAĞ, Haluk Levent dosyasında gözaltına alınan müzik şirketi sahibinin şirket belgesine ulaştı.



Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Haluk Levent, Emniyet ifadesinde bazı itiraflarda bulundu.

Haluk Levent kendisini de işlerini de 'iyi yönetemediğini' belirterek “Ben ne kendimi, ne etrafımı, ne işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ben bu yılın sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi zaten Ahbap defterlerine kaydederek düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi” dedi.

6 Şubat depremlerinde Ahbap Derneği'ne 4 milyar 300 milyon TL bağış yapıldığını söyleyen Haluk Levent bu paranın deprem bölgesinde harcandığını öne sürdü.

Haluk Levent ile ilgili bilgiler medyaya yansırken bazı belgeler ise hiç konuşulmuyor. O belgelerden birini, Haluk Levent’in şirket belgelerini YENİÇAĞ yayınlamıştı.

Dosyada dikkat çeken isimler var. YENİÇAĞ bu kez Haluk Levent dosyasında gözaltına alınan müzik şirketi sahibinin şirket belgesine ulaştı.

Bu dosyada 4 şirkete kayyum atanmıştı. Ancak bu şirket kayyum atananlardan biri değil.

ÇAĞLAYAN AİLESİ ZİYRETİNDE VARDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Müge Sözen Küçük…

Haluk Levent’in menajeri olarak gündeme gelen Müge Sözen Küçük ile ilgili gözaltına alınan iş insanı Esin Önder Çağlayan’ın ifadesinde bazı iddialar yer aldı.

Esin Önder Çağlayan'ın ifadesine göre; Haluk Levent 2025 yılının haziran ayında menajerleri Müge Sözen Küçük ve Hüseyin Küçük ile Çağlayan ailesinin yanına gitti. Levent'in, bir yapım şirketinden 10 milyon dolarlık alacağı bulunduğunu söyleyerek ilk aşamada 8 milyon dolar istediği öne sürüldü.

Çağlayan bahsi geçen paranın bir bölümünü Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına gönderdiğini öne sürdü. Kalan kısım için ise şirketlerinden biri adına düzenlenen çeki Kaya'ya verdiğini aktardı.

İlk borcun geri ödenmemesine rağmen Muzaffer Köse'nin kefil olması üzerine 8 milyon dolar daha verdiğini savunan Çağlayan, daha sonra kurulacağı söylenen kripto para ve sosyal yardım platformu için de yaklaşık 6 milyon dolar gönderdiğini anlattı.

105 MİLYON GÖNDERMİŞ

Soruşturma kapsamında savunma yapan Yeliz Kaya, mali profiliyle uyuşmayan bu devasa hacme ilişkin, "Hesaplarım tamamen Haluk Levent tarafından kullanılıyordu" itirafında bulundu.

Raporda, Kaya’nın hesaplarına Haluk Levent’in menajeri Müge Sözen Küçük tarafından 105 milyon TL aktarıldığı; ayrıca 2024 yılında AHBAP derneğine gönderilmek üzere Kaya’nın hesabına 23 milyon TL gönderildiği belirtildi.

Peki, Müge Sözen Küçük sadece Haluk Levent’in menajeri mi?

MÜZİK ŞİRKETİ BELGESİ

YENİÇAĞ’ın ulaştığı belgeye göre, Haluk Levent’in çalıştığı Zirve Müzik şirketinin sahibi Müge Sözen Küçük çıktı.

Belgeye göre, Müge Sözen Küçük Zirve Müzik şirketi yanı sıra İzmir merkezli 3 farklı şirket ile İstanbul merkezi bir yapım şirketinde de yer alıyordu.

İşte o belge:

Zirve Müzik bünyesinde yer alan öne çıkan sanatçılar arasında Haluk Levent, Zara, Mustafa Ceceli, Ceylan Ertem, Eypio, Zeynep Avcı ve Sena Şener yer alıyor.