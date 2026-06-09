Haluk Kırcı, sessizliğini Milliyetçi Gazeteciler ve Yazarlar Birliği (MGYB) Genel Başkanı İsmail Türk aracılığıyla bozdu.

İddiaları sert bir dille yalanlayan Kırcı, Özgür Özel'e dava sinyali vererek, "Gerekli yasal yollara başvuracağım, kamuoyu önünde özür bekliyorum" dedi. İşte o telefon görüşmesinin perde arkası ve çarpıcı detaylar...

İSMAİL TÜRK ARADI, HALUK KIRCI TEK TEK CEVAPLADI

Özgür Özel’in parti genel merkezinin güvenliğine yönelik ortaya attığı iddialar gündemdeki sıcaklığını korurken, MGYB Genel Başkanı İsmail Türk doğrudan konunun muhatabı olan Haluk Kırcı’yı telefonla aradı.

Görüşmede iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu savunan Kırcı, CHP liderine meydan okuyarak şu ifadeleri kullandı:

"Bırakın CHP Genel Merkezi’nin güvenliğini almayı, benim o tarihlerde Ankara’da olduğumu ispatlasınlar, Özgür Özel’in tüm iddialarını kabul edeceğim. Bu yorum ve iddiaları esefle kınıyorum."

"BOZKURT" İŞARETLİ FOTOĞRAFIN PERDE ARKASINI AÇIKLADI

Haluk Kırcı, CHP Genel Merkezi ile ilişkilendirilmesine neden olan ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların asıl hikayesini de ilk kez anlattı. Olayın tamamen bir algı operasyonu olduğunu öne süren Kırcı, sürecin geçmişini şu sözlerle özetledi:

“Dört yıl önce Erzurumlu bir hemşerimin ‘Abi, bir fotoğraf çekilebilir miyiz?’ talebi üzerine birlikte fotoğraf çektirdik. Daha sonra bu şahıs, yaklaşık iki yıl önce CHP Genel Merkezi’nin 12’nci katına çıkarak bozkurt işareti yaptığı bir fotoğraf paylaştı. Benimle çekilmiş olan fotoğrafı da buna ekleyerek sanki CHP Genel Merkezi’nin güvenliğiyle bir ilgim varmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu yorum ve iddiaları esefle kınıyorum.”

"ANA MUHALEFET LİDERİNİN ARAŞTIRMADAN KONUŞMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Açıklamasında Özgür Özel’in konumuna dikkat çeken ve sitem eden Kırcı, Türkiye'nin köklü partilerinden birinin genel başkanının bu denli ciddi bir ithamı araştırmadan dile getirmesini eleştirdi.

Hukuki haklarını sonuna kadar arayacağını belirten Haluk Kırcı, konuşmasını şu sert uyarıyla noktaladı:

"Türkiye’nin en büyük siyasi partilerinden birinin genel başkanının herhangi bir araştırma yapmadan böyle bir ithamda bulunabilmesi düşündürücüdür. Hukuki haklarım saklı kalmak kaydıyla, Sayın Özgür Özel bu iddiasını sürdürdüğü takdirde gerekli yasal yollara başvuracağım. Kendilerinden kamuoyu önünde bir özür bekliyorum, aksi halde mahkemede hesaplaşacağız."