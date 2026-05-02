Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sektörün yükseliş ivmesini koruduğunu vurguladı. Sadece Nisan ayı içerisinde 962 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Görgün, bu başarının küresel rekabete rağmen elde edildiğinin altını çizdi.

"SAHADA ETKİNLİĞİ KANITLANMIŞ SİSTEMLERİN BAŞARISI"

Elde edilen performansın tesadüf olmadığını ifade eden Görgün, başarının temel sütunlarını "Bu performans; yüksek katma değerli üretim kabiliyetimizin, sahada etkinliği kanıtlanmış sistemlerimizin ve sürdürülebilir ihracat stratejimizin güçlü bir yansımasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda, teknoloji odaklı büyümemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." diyerek özetledi.

Görgün; SSB personeline, savunma sanayii şirketlerine ve tüm paydaşlara teşekkürlerini ileterek, Türk savunma sistemlerinin dünyadaki yükselişinin devam edeceği mesajını verdi.