Türkiye’nin usta oyuncusu Haluk Bilginer, Almanya’da düzenlenen 30. Türkiye - Almanya Film Festivali'nde Onur Ödülü’ne layık görüldü. Ödül töreninin ardından düzenlenen söyleşide konuşan Bilginer, oyunculuk sektöründeki bazı alışkanlıkları ve meslektaşlarının tavırlarını sert bir dille eleştirdi.

"OYUNCULUK MUAZZAM BİR ŞEY DEĞİL"



Söyleşiye damga vuran açıklamalarında oyunculuk mesleğinin kutsallaştırılmasına karşı çıkan Bilginer, "Oyunculuk muazzam bir şey değil" diyerek mütevazı ama bir o kadar da çarpıcı bir giriş yaptı. Bilginer’in asıl hedefinde ise "metot oyunculuğu" adı altında yapılan bazı açıklamalar vardı.

"YA YALANCILAR YA DA SEVENLERİ YOK"



Özellikle dramatik rollerden sonra oyuncuların sıkça dile getirdiği "Ruh halim bozuldu, rolden çıkamıyorum" ifadelerini "geyik" olarak nitelendiren usta sanatçı, şu sert ifadeleri kullandı:

"‘Ben rolümün etkisinde kaldım, iki gündür çıkamıyorum’ geyiklerine inanmayın. Bunları söyleyenlerin hepsi yalancı! Ya yalancılar ya da çevrelerinde onları seven kimse yok."



"SENİ KLİNİĞE YATIRMALILAR"



Bilginer, bu tür durumların bir sanat başarısı değil, bir sağlık sorunu olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Kimse demiyor mu ki; 'Sen hastasın, senin tedaviye ihtiyacın var? Seni bir kliniğe yatıralım.' Üçüncü bir şık yok, yemin ederim."

HALUK BİLGİNER KİMDİR?



Türkiye'nin en önemli tiyatro ve sinema sanatçılarından biri olan Haluk Bilginer, uluslararası başarılarıyla tanınmaktadır. Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu karakteriyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanarak adını dünya çapında duyurmuştur.