Başrollerinde Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in yer aldığı “Yan Yana” filmi, dijital platform yolculuğuna hazırlanıyor. Sinemalarda geniş izleyici kitlesine ulaşan yapım, 17 Nisan itibarıyla Netflix’te yayınlanacak.

Tam adı “Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana” olan filmde Bilginer ve Yiğit’e Hatice Aslan ile Bige Önal eşlik ediyor.

Filmin senaryosu, “Gibi” dizisiyle tanınan Aziz Kedi imzası taşıyor. Hikâye, Feyyaz Yiğit’in canlandırdığı Ferruh karakterinin, Haluk Bilginer’in hayat verdiği engelli Refik’e bakıcılık yapmaya başlamasıyla gelişiyor.

Box Office Türkiye verilerine göre film, vizyon sürecinde 2 milyon 945 bin izleyiciye ulaşarak dikkat çekici bir başarı elde etti.