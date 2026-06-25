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Halkbank’ta üst düzey yönetim kadrosunda dikkat çeken atamalar hayata geçirildi. Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamasına göre, üç kritik genel müdür yardımcılığı görevine yeni isimler getirildi.

Bu kapsamda, Strateji, Dönüşüm ve Ekosistem Genel Müdür Yardımcılığı görevine Dr. Ömer Emeç asaleten atandı. Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine Caner Gökbulut asaleten getirilirken, Kredi Tahsis ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Fatih Mehmet Altun vekaleten atandı.

Gerçekleştirilen bu atamalarla birlikte Halkbank’ın üst yönetim yapısında önemli bir güncellemeye gidildi.