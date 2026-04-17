ABD ile Halkbank arasında mart ayında imzalanan ve bankanın herhangi bir yaptırıma uğramadan hukuki süreci noktalamasını sağlayan uzlaşma, Washington hattında büyük bir siyasi krizi tetikledi.

Kaliforniya Senatörü Adam Schiff’in liderlik ettiği ve aralarında Chuck Schumer gibi ağır topların da bulunduğu beş etkili Demokrat senatör, Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche’a yönelik oldukça sert bir mektup kaleme alarak anlaşmanın şeffaflığını sorguladı.

SENATÖRLERDEN ŞAŞIRTICI VE KAFA KARIŞTIRICI MEKTUP

Senatörler, yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yaptırım ihlali iddiasının merkezinde yer alan bu davanın, tek bir dolar dahi ceza kesilmeden ve suç kabulü dahi yapılmadan kapatılmasını "şaşırtıcı ve kafa karıştırıcı" bir geri adım olarak nitelendirdi.

Halkbank’ın geçtiğimiz ay duyurduğu "Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması" (DPA), Demokratların hamlesiyle bir anda ABD Senatosu’nun en sıcak gündem maddesi haline geldi. Adalet Bakanlığı’na 15 Nisan 2026 tarihinde ulaştırılan mektupta, savcılığın İran yaptırımlarının delindiğine dair yıllardır yürüttüğü titiz çalışmaların bir kalemde silinip atıldığı vurgulandı. Mektupta özellikle davanın, terör mağdurları için herhangi bir tazminat içermemesi ve bankanın sorumluluk üstlenmemesi, Amerikan yargı mekanizmasının caydırıcılığı açısından ağır bir eleştiri konusu yapıldı.

"SİYASİ MÜDAHALE" İDDİALARI

Mektubun en çarpıcı kısmını ise doğrudan Beyaz Saray’ı hedef alan "siyasi müdahale" iddiaları oluşturdu. Senatörler, Başkan Trump’ın geçmişteki ticari faaliyetleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan kişisel ilişkilerinin bu kararda payı olup olmadığını açıkça sorguladı. Trump’ın daha önce sarf ettiği iddia edilen "Halkbank sorunu bizim için bitti" ifadesini hatırlatan senatörler, Bakanlığın bu kararı alırken doğrudan veya dolaylı yoldan siyasi bir talimat alıp almadığının 30 Nisan’a kadar açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

Senatörlerin mercek altına aldığı bir diğer hassas nokta ise Gazze süreci oldu. Adalet Bakanlığı’nın mahkemeye sunduğu "ulusal güvenlik ve dış politika çıkarları" gerekçesini irdeleyen Demokratlar, Türkiye’nin Gazze’deki ateşkes ve rehine takası çabalarının bu davanın düşürülmesi için bir ön şart olarak masaya getirilip getirilmediğini sordu.