Altaylı, bugün kaleme aldığı yazısında Türkiye'nin Halkbank Davası'ndan tazminat ödemeye mahkum edilmemesinin altında ne yattığını sorguladı. 50-60 milyar dolar tazminat vermediysek ne verdik diye soran Altaylı, ABD yargı sistemini de eleştirdi.

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şöyle:

Amerikan yargısı mı dediniz!

ABD’de görülmesi beklenen ve 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye’nin üzerinde Demokles’in kılıcı gibi sallandırılan Halkbank Davası sonunda uzlaşma ile sonuçlanmış.

Türkiye’nin bu dava ile on milyarlarca dolar tazminat ödemesi söz konusuydu ve iktidar bu davayı başarılı bir şekilde yüzdürdü. İlişkilerin en kötü olduğu dönemde bile bu dava bir türlü başlamadı. Ve sonunda uzlaşma ile sonuçlanmış.

Biz hep ne öğrendik.

“Amerika’da yargı bağımsızdır. Başkanı bile takmaz. Bildiğini okur.”

Doğru muymuş!

Nah doğruymuş.

Orada da yargı bağımsız falan değilmiş.

Yargı siyasetin elinde bir silahmış.

Siyaset yargıyı kullanırmış.

Elbette bizdeki kadar fütursuzca ve ufak meselelerde kullanılmıyordur ama bizim Halkbank Davası’nın ABD’de bu şekilde sonuçlanması ile bizdeki Rahip Brunson Davası’nın o şekilde sonuçlanması arasında bir fark yok.

Her iki dava da siyasi pazarlıkların sonucu olarak siyasi müdahale ile sona ermiş oldu.

Bu karar Türkiye açısından önemli bir başarıdır.

Bir aralar 50-60 milyar dolar tazminat ödemekten ve aksi takdirde Türkiye’nin uluslararası finansal sistemden dışlanması konuşulurken, davanın sulhen ve bildiğimiz kadarı ile tazminatsız sona ermesi önemli ve olumlu bir gelişme.

Tek merak ettiğim ise bunun “hangi uzlaşma” ile olduğu.

Tazminat vermediysek, ne verdik?