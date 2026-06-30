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'Halka' (The Ring) filminde hayat verdiği 'Samara' karakteriyle tanınan ABD'li ünlü oyuncu Daveigh Chase, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmişti.

İlk açıklamalarda oyuncunun menenjit, kan enfeksiyonu (sepsis) ve buna bağlı gelişen organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği söylenmişti.

ÖLÜM NEDENİ AIDS OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Rapora göre Daveigh Chase'in resmi ölüm nedeni AIDS olarak kayıtlara geçti. Raporda ayrıca uzun süredir devam eden kronik çoklu madde kullanımının da sağlık durumunu ağırlaştıran önemli etkenlerden biri olduğu belirtildi.

Ölümünden kısa süre önce yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yıllar boyunca yaşadığı bağımlılık, evsizlik ve sağlık sorunlarının birleşmesi, oyuncunun hayatını trajik bir şekilde sonlandırdı.

Chase'in ölümünün ardından ortaya çıkan son görüntüleri, onu çocuk yaşta tanıyan hayranlarını derinden sarstı. Bir dönemin başarılı çocuk yıldızı olan oyuncunun, yıllar içinde yaşadığı bağımlılık, evsizlik ve sağlık sorunlarının etkisiyle fiziksel olarak tamamen değiştiği görüldü.

Yakın çevresi, Chase'in son yıllarında aşırı kilo kaybettiğini, yetersiz beslenme nedeniyle ciddi bir çöküş yaşadığını ve sokakta karşılaşılsa tanınmasının neredeyse imkansız hale geldiğini anlattı.