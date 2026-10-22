Anthropic, bu dönemde 80,7 milyar dolar net zarar bildirirken, söz konusu kayıpların önemli bir kısmının kağıt üzerindeki muhasebe giderlerinden kaynaklandığı belirtildi.

72 MİLYAR DOLARLIK MUHASEBE GİDERİ ZARARI KATLADI

Açıklanan devasa zararın yaklaşık 72 milyar dolarlık bölümü, nakit çıkışından ziyade yatırımcılara ihraç edilen hisseye dönüştürülebilir tahvillerin piyasa değerindeki artıştan kaynaklandı. Şirket değerlemesinin 1,8 trilyon ile 2 trilyon dolar bandına yükselmesiyle bu enstrümanların muhasebe kayıtlarındaki değeri arttı ve bilanço zararını katladı. Muhasebe düzeltmeleri hariç tutulduğunda şirketin ilk yarıdaki faaliyet zararı 8,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

YAPAY ZEKA VE ALTYAPI YATIRIMLARI HIZ KESMİYOR

Gelişmiş yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için gereken dev altyapı maliyetleri bilançoya yansımayı sürdürüyor. Şirket, 2026'nın ilk altı ayında çip ve bilgi işlem kapasitesi için 9 milyar dolar harcarken, önümüzdeki 10 yıl boyunca bulut ve altyapı hizmetlerine en az 518 milyar dolar aktaracağını taahhüt etti. Öte yandan şirketin çeyreklik gelirleri, yazılım geliştiricilere yönelik Claude Code ürününün de katkısıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 45 artarak 16,8 milyar dolara ulaştı.