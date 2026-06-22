Yüksek enflasyonist baskı ve banka kredilerindeki sıkılaşma nedeniyle alternatif finansman arayan şirketler ile parasının değerini korumaya çalışan milyonlarca vatandaş, Borsa İstanbul’un halka arz pazarında buluştu. Sene başında büyük bir coşkuyla başlayan ancak İsrail/ABD ile İran arasındaki savaş gerilimiyle bir dönem frene basan halka arz piyasası, mayıs ayında diplomatik kanallardan gelen bahar havasıyla birlikte tarihi bir rekor kırdı. Uzmanlar, ABD ve İran arasında sağlanacak kalıcı bir anlaşmanın önümüzdeki dönemde başvuruları daha da coşturacağını ve 2026 yılı sonundaki toplam arz sayısının, 2025 yılını açık ara geride bırakacağını vurguluyor.

İŞTE 2025 REKORUNA "1 KALA" BORSAYA DAMGA VURAN O DEV ŞİRKETLER

Ekonomim'de yer alan habere göre geçtiğimiz 2025 yılı boyunca borsada toplam 18 şirket halka arz edilmişken, 2026'nın henüz ilk yarısında bu rakama adeta ramak kaldı. İlk beş ayda 16 firma borsaya adım atarken, Beta Enerji’nin talep toplama sürecinin tamamlanıp tahtasının açılmasıyla birlikte bu sayı 17’ye fırlayacak.

TÜM YATIRIM ARAÇLARINA FARK ATTI: İLK 5 AYDA YÜZDE 128 GETİRİ

Bu yıl küresel ve yerel piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalara, döviz kurlarındaki hareketliliğe ve altın fiyatlarındaki ani sıçramalara rağmen, halka arz endeksi yatırımcısını enflasyona karşı koruyan en dirençli kale olduğunu kanıtladı. Halka arz endeksinin performansı incelendiğinde; endeks ilk 5 aylık kesitte yatırımcısına yaklaşık yüzde 128, yıllık bazda ise tam yüzde 213 getiri sağladı. Savaş tamtamlarının çalındığı o en gerilimli son 3 aylık dönemde bile yüzde 52 değer kazanan endekste işlem gören hisselerin neredeyse tamamı, işleme başladıkları ilk günden itibaren küçük yatırımcının yüzünü güldürmeyi başardı.