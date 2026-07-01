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Kaynak: AA

Geçtiğimiz hafta halka arz olan ve sürecini bitiren Beta Enerji, Borsa İstanbul'da gerçekleşen gong töreniyle işlem görmeye başladı.

Gong törenine; Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Beta Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Dağsuyu, Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakkı Mert Dağsuyu, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Proje Lideri Uğur Aydın Ünüvar ve davetliler yer aldı.

Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Dağsuyu halka arz gelirlerinin kullanım alanlarına da değinirken, "Buradan elde ettiğimiz kaynağın yüzde 45'ini yatırımlarımızı tamamlamak, geri kalan yüzde 55'lik kısmını ise işletme sermayemizin güçlendirilmesi amacıyla değerlendireceğiz. Çünkü biz şuna inanıyoruz, üreten kazanır, ihracat yapan büyür, teknolojiyi geliştiren ise geleceğe yön verir" ifadelerini kullandı.