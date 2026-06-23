Küresel finans elitleri ve teknoloji kartelleri gözlerini yapay zeka ile uzay endüstrisinin bilançolarına dikmişken, milyarder Elon Musk’ın gözbebeği SpaceX cephesinde tam bir borçlanma depremi yaşanıyor. Şirketin rekor düzeydeki 75 milyar dolarlık tarihi halka arzının ardından borsada esen ilk olumlu rüzgarlar, yerini kurumsal tahvil satışı kararıyla birlikte devasa bir satış dalgasına bıraktı. Pazartesi gecesi kapanış itibarıyla şirketin toplam piyasa değeri 2 trilyon doların biraz üzerinde kalırken; finans analistleri borsadaki hakimiyetin yeniden satıcı bloka geçtiğini haykırmaya başladı.

"ALMAK İSTEYEN HERKES ZATEN ALDI": SATICILAR İPLERİ ELE GEÇİRDİ!

Hisselerin halka açılan ilk bölümünün toplam paylar içinde sadece yüzde 4,2 gibi sığ bir orana sahip olması, bireysel yatırımcıların yoğun ilgisiyle birleşince piyasada fahiş bir dalgalanma (volatilite) doğurdu. Vanda Research verilerine göre, parıltılı reklamların büyüsüne kapılan küçük ve bireysel yatırımcılar ilk beş işlem gününde net 405 milyon dolarlık SpaceX hissesi satın alarak adeta tahtaya hücum etti. Ancak büyük fonların ve kurumsal rantiye baronlarının tahvil ihracı kararıyla birlikte kar satışlarına başlaması, küçük tasarruf sahibini bir kez daha ters köşe yaptı. JonesTrading baş piyasa stratejisti Michael O’Rourke durumu net bir dille özetledi: “Satıcılar yeniden kontrolü ele aldı. Dünyada bu hisseyi almak isteyen herkes zaten aldı.”

ANALİSTLERDEN İLK "TUT" DERECESİ: "BÜYÜME POTANSİYELİ FİYATA YANSIDI!"

Bloomberg finans terminallerinin takip ettiği verilere göre, piyasanın güçlü aktörlerinden KeyBanc Capital Markets, SpaceX hissesini “sektör ağırlığı” yani serbest piyasadaki karşılığıyla ilk “TUT” derecelendirmesiyle takibe aldı. Michael Leshock liderliğindeki uzman analist kadrosu, SpaceX’in uzay fırlatma sanayisinde ve uydu teknolojileri sektöründe küresel liderliğini uzun süre sürdüreceğini kabul etse de, şirketin gelecekteki uzun vadeli değerinin çok büyük bir kısmının halihazırda mevcut hisse fiyatına yansıtıldığı uyarısında bulundu. Leshock, “SpaceX önemli bir büyüme potansiyeline sahip olsa da, bunun mevcut değerlemeye yansıdığını ve risk/getiri dengesinin artık dengeli, yani sınıra yakın olduğunu düşünüyoruz” diyerek fahiş yükseliş beklentilerine set çekti.

GÖZLER 1 TRİLYON DOLARLIK DİĞER YAPAY ZEKA DEVLERİNE ÇEVRİLDİ

SpaceX'in geçtiğimiz şubat ayında Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'yi satın alarak teknolojik yönünü tamamen yapay zekaya çevirmesi, küresel borsa arenasında yeni bir cephe açtı. SpaceX tahtasındaki bu 600 milyar dolarlık tarihi erimeye rağmen, şirket halen 135 dolarlık ilk halka arz fiyatının yüzde 15 üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ancak bu büyük sarsıntı, gözleri bu yıl içinde halka açılmayı planlayan ve değerlemelerinin yaklaşık 1 trilyon dolar olması beklenen Anthropic PBC ve OpenAI gibi diğer yapay zeka devlerine çevirdi. Küresel finans baronlarının yeni dönemde bu teknoloji halka arzları üzerinden nasıl bir servet transferi planladığı ise gizemini koruyor.