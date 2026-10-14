Kaynak: Haber Merkezi

Halk TV'ye sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla kayyum atanması, siyaset dünyasını ayağa kaldırdı. Programcı Deniz Bayramoğlu'nun saat 05.15'te polisin kanalda arama yaptığını ve kayyum atandığını duyurmasının ardından, muhalefet liderleri ve parti temsilcilerinden peş peşe sert açıklamalar geldi.

“MİLLET KAZANACAK, DARBECİLER, VESAYETÇİLER YENİLECEK”

Gelişmeye ilk tepkiyi gösteren YENİ Parti Lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir. Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler. Millet fon soygununun hesabının sorulmasını isterken; ekonomik kriz, geçim derdi, adaletsizlikler ülkemizin her yerinde sürerken... Tam da Türkiye'nin en büyük siyasi davasında savunmanın başlayacağı gün, bunu yaptılar. Belediyelere kayyım atayıp milletin iradesine çökenler, şimdi milyonların izlediği Halk TV'ye kayyım atadılar. Çünkü aciz ve korkaklar! Halk TV'nin, basın özgürlüğünün, orada yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız. Yargı siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler. Türkiye bu kötülüğü yenecek. Halkımızı bu mücadeleye sonuna kadar sahip çıkmaya davet ediyoruz. Millet kazanacak, darbeciler, vesayetçiler yenilecek."

"HALKIN HABER ALMA HAKKINA YÖNELİK AÇIK BİR MÜDAHALEDİR"

Anayasa'nın basın hürriyetine ilişkin maddesini hatırlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, 180 ülke arasında 163. sırada. Bu tablo, ülkemizde basın özgürlüğünün geldiği noktayı bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. Oysa Anayasamızın 28. maddesi son derece açıktır: 'Basın hürdür, sansür edilemez.' Basın özgürlüğü, yalnızca gazetecilerin değil, halkın doğru haber alma hakkının da güvencesidir ve eleştiri suç değil demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır. En çok izlenen haber kanallarından biri olan Halk TV’ye kayyum atanması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir müdahaledir!"

"İKTİDARIN GELEBİLECEĞİ EN TEHLİKELİ NOKTADAYIZ"

İYİ Parti Genel Başkan Vekili Buğra Kavuncu da yaşanan duruma tepki göstererek şunları kaydetti:

"Şafak vakti Halk TV'nin kapısına dayanıp kayyum atadılar. Türkiye'de muhalif bir televizyon kanalına resmen baskı yaptılar! Gözü dönmüş bir iktidarın gelebileceği en tehlikeli noktadayız. Bu çabalarınız yolsuzlukları, ülkemizi düşürdüğünüz rezil hali, milletin sefaletini örtemeyecek. Halk TV'nin ve basın emekçilerinin yanındayız. Siz kaybediyorsunuz, kaybedeceksiniz."

"SARAY REJİMİNİN YENİ BİR SALDIRISI"

Halk TV’ye kayyım atanmasına tepki gösteren Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ise değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabaha ülkeyi soluksuz bırakıp teslim almaya heveslenen Saray rejiminin yeni bir saldırısı ile uyandık. Telaşla fon vurgununun üzerini örtmeye çalışan Saray rejimi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapacağı günün sabahında bu kez Halk TV'ye kayyım operasyonu düzenledi. Fon vurguncularının açığa çıkarılmasını isteyen gazetecileri tutuklayan, Tele 1'e kayyım atayan, T24'ü kapatan, Evrensel'in de aralarında bulunduğu pek çok basın kurumunun sosyal medya hesaplarına erişim engeli getiren Saray rejimi basın özgürlüğünü boğduğu gibi halkın haber alma hakkını da gasbetmektedir. Bu saldırılarla iktidar parçası olduğu suçları halkın gözünden kaçırmaya çalışırken demokrasi, özgürlük ve adalet isteyen emekçileri de zapturapt altına almak istemektedir."

"DEMOKRASİMİZ ABLUKA ALTINDA"

Halk TV’ye kayyım atanmasına tepki gösteren YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'da şu ifadelere yer verdi:

"Evet, görüyorsunuz; yüzlerce, eee, polis arabası, yüzlerce polis bugün Halk TV'yi, demokrasiyi abluka altına almış durumda. gerçekten, üzüntü verici bir durum. Sabahın erken saatlerinde duyduk, yola çıktık, buraya geldik. Biz burada bir kez daha söylüyorum; basın hürriyetine, demokrasiye, düşünce hürriyetine sahip çıkıyoruz. 86 milyonun, Halk TV'ye ve demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyoruz. Biliyorsunuz ki yakın bir zamanda hedef gösterildi. Ondan hemen sonra bu olay gerçekleşti. Şu anda çalışanlar, gazeteciler, gerçekten tedirgin. Akşam 8'de benim yayınım vardı, o yüzden buraya gelecektim. Ama niye geldim? Kanalı sahip çıkmak için. Görüyorsunuz ki Halk TV abluka altında değil; demokrasimiz, düşünce özgürlüğümüz, basın özgürlüğümüz abluka altında. Ben milletimize buradan sesleniyorum: Gelin hep beraber, birbirimize sahip çıkalım. Türkiye günde güne demokrasi, insan hakları açısından, çok kötüye gidiyor."

"KENDİLERİNE BİAT ETMEYEN BASINI SUSTURMAYA ÇALIŞIYOR"

Halkın iradesinin teslim alınamayacağını belirten Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş açıklamasında şunları söyledi:

"Sabah 5.30’da polis baskını ile yayın durdurmak ve kanal yönetimine kayyum atamak da bu iktidara yakışırdı. Halkın seçtiği milletvekillerini, belediye başkanlarını cezaevinde tutup, belediyelere zor yoluyla çökenler, halkın haber alma hakkına da el koyuyorlar, kendilerine biat etmeyen basını susturmaya çalışıyor. Halkın iradesini de sesini de teslim alamayacaksınız."

"BU İKTİDARIN SON ÇIRPINIŞLARINI İZLİYORUZ"

Dervişoğlu, konuşmasına Halk TV'ye yapılan polis operasyonu ve kanala kayyım atanmasına karşı tepkisini ifade ederek başladı.

Dervişoğlu, "Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin en büyük vurgunu konuşulsun istedik. Meclis'i kapatıp kaçtılar. Gerçeklerden kaçmak istemeleriyle milletin de gerçekleri öğrenmesini istemediler. Bu fikirle HalkTV'ye kayyum atadı. Artık atılan adımlar hukuki adım olmaktan çıkmıştır. Kendi partisinden olmayana kayyum, kendi gibi düşünmeyen demokratik derneklere, kanallara kayyum! Bu iktidarın son çırpınışlarını izliyoruz. Hakikatin önünde hiçbir şey duramaz" dedi.

"BU YANLIŞLARDAN VAZGEÇİN, GELİN HUKUK ADINA ADALETE DÖNÜN"

İktidara adalet ve hukuk çağrısında bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan şunları ifade etti:

"Demokraside ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü en temel ilkelerden birisidir. İnsanların kendini ifade edemediği, basının özgürce haber yapma, özgürce denetim fonksiyonunu yerine getiremediği ülkelerde artık demokrasiden bahsedilemez. Hele hele şu son fon dolandırıcılığı meselesiyle beraber çok sayıda sosyal medya hesabına yayın kısıtlaması, erişim engeli geldiğini görüyoruz. Gazeteci arkadaşlarımız tek tek ya adli kontrolle ya tutuklanıyor ya ev hapsi cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Televizyon kanallarına bakıyoruz; teker teker ya TMSF'ye geçiyor, ya kayyum atanıyor ya tamamen fişi çekiliyor. Basın özgürlüğünü kısıtlamakla ve susturmakla hakikatin üstünü örtmek mümkün değildir. Gerçeklerin, hakikatlerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. Onun için benim buradan iktidara çağrım, bütün bu işleri yürüten, yöneten devlet kurumlarına çağrım; ülkeyi iyi yönetsinler, iyi işler yapsınlar. Ülkede adalet ve hukuku güçlendirsinler, ekonomiyi güçlendirsinler. Dolayısıyla bu alınan karardan bir an önce dönülmesini diliyorum. Önümüzde artık seçim görünüyor, seçim ufukta görünüyor. Bu seçime girerken eğer seçimde gerçekten adil, hakkaniyetli bir kampanya istiyorlarsa, bu seçim döneminde gerçekten adalet, eşitlikten bahsetmek istiyorlarsa, seçimi kazanma niyetleri olabilir, helalinden kazanma niyetleri varsa önce hukukla, adaletle hareket etmeleri lazım. Hukukun, adaletin çiğnenerek yapılan bir seçim kampanyasında elde edilen sonuçların milletin vicdanında, gönlünde hiçbir yeri olmaz. Bütün bunları aslında seçime doğru giderken bütün bu çuvallamaların, bütün bu yanlışların üzerini kapatma çabası olarak görüyorum. Ve tekrar çağrım; bu yanlışlardan vazgeçin. Gelin hukuk adına adalete dönün. Demokrasinin özü olan ifade özgürlüğüne ve basın özgürlüğüne dönün diyorum."

BASINA BASKI, GAZETECİLERE GÖZDAĞI KABUL EDİLEMEZ

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise şu açıklamalarda bulundu:

"Polis baskınıyla Halk TV’ye kayyım ata. Muhalif gazetecileri bir bir gözaltına al, tutukla. Muhalif siyasileri susturmak için her yolu dene. Halk TV’ye kayyım atanmasını kınıyorum. Basına baskı, gazetecilere gözdağı ve muhalefeti susturma girişimleri kabul edilemez. Tüm bunları yapıp sonra da çıkıp 'Adaleti tesis ediyoruz, adil davranıyoruz' yalanlarıyla kamuoyunu kandırıyorsunuz. İktidar hırsınız uğruna bu güzel ülkeye, milletimizin özgürlüklerine ve geleceğine yazık ediyorsunuz."

"KARARI DERHAL GERİ ÇEKİN"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şafak vakti operasyonu ile Halk TV’ye kayyım atanması, muhalif medyayı susturmaya yönelik açık bir siyasi müdahaledir. Basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve toplumun çoğulcu sesine vurulmuş ağır bir darbedir. Gazetecileri tutuklayan, internet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getiren, muhalif kanallara kayyım atayan bu anlayış Türkiye’yi büyük bir karanlığa sürüklüyor. Halka dayattığınız baskı kabul edilemez. Hakikat kayyımla yok edilemez. Kararı derhal geri çekin, basına ve basın emekçilerine yönelik baskılara son verin. Kayyıma karşı Halk TV’nin ve basın emekçilerinin sonuna kadar yanındayız. Halk TV’ye, basın emekçilerine ve halkın haber alma hakkına sahip çıkmak, özgür bir Türkiye’ye sahip çıkmaktır."

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin Meclis'te basın mensuplarına açıklama yaptı. Arıkan şöyle konuştu:

"Sabaha bir olumsuzlukla uyandık. Her gün bir olumsuz gelen haber hepimizin ümidini kırıyor, morallerimizi bozuyor. Türkiye'nin hak ettiği durum bu değil. Daha güzel günlere, sabahlara uyanmayı Türkiye hak ediyor. Farklı seslerin, kanaatlerin sesinin kısılması, bu sesleri duyacak mecraların her gün azalması kabul edilebilir durum değil. Geçen hafta Türkiye'de bir adalet zirvesi yapıldı. Başka ülkelerden, yabancı ülkelerden 70 ülkeden misafirler vardı. Merak ediyorum acaba o ülkelere hangi mesajlar verildi? Bugün yapılan operasyonun bilgisi onlara verildi mi? Dünyada açıklanan istatistiklerde, basın özgürlüğünde, hukukun uygulanmasında, yolsuzluk endeksinde hep son sıralardayız. Böyle giderse o istatistiklerde yerimizi bile alamayacağız. Birtakım temellerin gerçekleşebilmesi için önünde engel gören şeylerin bir şekilde ortadan kaldırılması kabul edilebilir durum değil. Bu hukuksuzluğu, bu haksızlığın kaldırabilmesi için bizler de mücadelemize devam edeceğiz."