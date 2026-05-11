Halk TV'den ayrılıklar devam ediyor. Haber spikeri Remziye Demirkol da kalandan ayrıldığını açıkladı.

Remziye Demirkol "Yayını kapatırken Pazartesi günü görüşürüz demiştim ne yazık ki bu sözü tutamayacağım, buradan vedamı etmiş olayım, istifamı verdim" diyerek Halk TV ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"İSTİFAMI VERDİM BU SABAH İTİBARİYLE"

Remziye Demirkol'un kişisel X hesabından yayınladığı 'istifa' açıklaması şöyle

"Yayını kapatırken Pazartesi günü görüşürüz demiştim ne yazık ki bu sözü tutamayacağım, buradan vedamı etmiş olayım, istifamı verdim bu sabah itibariyle… Halk Tv’de çalışan tüm arkadaşlarıma emekleri ve dostlukları için teşekkür ediyorum ve tabii sizlere de…"

Sorel Dağıstanlı ve Seda Selek’in ardından Buket Güler Ozan da dün kanalla yollarını ayırdığını açıklamıştı. Kanalda ekonomik sorunlar yaşandığı ve iş yükünün fazla olduğu belirtilmiş ve sosyal medyada eski çalışanlardan peş peşe paylaşımlar gelmişti.