Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen ve Ramazan ayının manevi iklimini yaşatan "Halk Sofraları" mahalle iftarları hız kesmeden devam ediyor. Aydoğdu, Altınova ve Karadeniz Mahallelerinde kurulan dev sofralarda binlerce vatandaş aynı masayı paylaşarak oruç açmanın huzurunu yaşadı.

Süleymanpaşa’da birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi haline gelen Halk Sofraları, vatandaşları aynı sofranın etrafında buluşturmayı sürdürüyor. Ortacami Mahallesi’nde Ramazan’ın ilk günü organize edilen Halk Sofrasının ardından hafta sonu boyunca üç farklı mahallede düzenlenen iftar programları; okunan dualar ve ilahi dinletileriyle şenlenirken, Ramazan ayının bereketi iliklere kadar hissedildi.

AYDOĞDU MAHALLESİ İFTARINA YOĞUN İLGİ

İftar programlarının Cuma günkü durağı olan Aydoğdu Mahallesi'nde, Aydoğdu İlkokulu bahçesinde kurulan sofralara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı akşamda mahalle sakinleri omuz omuza iftar yaptı.

ALTINOVA’DA SOĞUK HAVAYA RAĞMEN SOFRALAR DOLDU TAŞTI

Cumartesi günü Altınova Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nde kurulan Halk Sofrası ise soğuk havaya rağmen geniş bir katılımla gerçekleşti. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, bu anlamlı iftarda Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Metin Turan’ı da misafir ederek Ramazan bereketini paylaştı.

KARADENİZ MAHALLESİ İFTARINA MİLLETVEKİLİ AYGUN DA İŞTİRAK ETTİ

Pazar günü Karadeniz Mahallesi'nde düzenlenen iftar programı, hava şartları göz önünde bulundurularak Karadenizliler Derneği Düğün Salonu'nda yapıldı. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen Halk Sofrasına Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da katılarak vatandaşların Ramazan coşkusuna ve dualarına ortak oldu.

BAŞKAN NALLAR HALK SOFRALARINDA VATANDAŞLARLA BİRLİKTE İFTAR YAPTI

Her iftar programında masaları tek tek gezerek vatandaşlarla yakından ilgilenen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ezan öncesi mahalle sakinlerine hitap etti. Nallar, yaptığı konuşmalarda Süleymanpaşa Belediyesi olarak mahallelerde hayata geçirdikleri projelere değinirken, önümüzdeki süreçte yapılacak yeni hizmetlerin de bilgisini verdi.

Vatandaşların büyük memnuniyet duyduğu Halk Sofraları iftar programları, hava şartları dikkate alınarak planlanan takvim doğrultusunda farklı mahallelerde kurulmaya devam edecek.