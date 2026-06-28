Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Halk serinlesin diye dükkan gelirlerini 'Buz'a yatırmışlar: 150 yıllık sır ortaya çıktı

Halk serinlesin diye dükkan gelirlerini 'Buz'a yatırmışlar: 150 yıllık sır ortaya çıktı

Kavurucu sıcaklar sadece günümüzü değil geçmişte de insanların en büyük sorunu haline gelmiş. Osmanlı döneminde, kavurucu yaz aylarında halkın serinlemesi için dağlardan toplanıp özel kuyularda saklanan buzların ücretsiz dağıtıldığına dair 150 yıllık tarihi belgeler gün yüzüne çıktı.

Kaynak: İHA
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Halk serinlesin diye dükkan gelirlerini 'Buz'a yatırmışlar: 150 yıllık sır ortaya çıktı - Resim: 1

Osmanlı döneminde yaz aylarında halkın serinlemesi amacıyla dağlardan toplanıp özel kuyularda saklanan buzun ücretsiz dağıtıldığı uygulamanın 150 yıl önceki belgeleri ortaya çıktı.

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Halk serinlesin diye dükkan gelirlerini 'Buz'a yatırmışlar: 150 yıllık sır ortaya çıktı - Resim: 2

Günümüz Türkçesine çevrilen Amasya kadı sicillerinde 1872 tarihli buz vakfının belgelerine rastlandı.

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Halk serinlesin diye dükkan gelirlerini 'Buz'a yatırmışlar: 150 yıllık sır ortaya çıktı - Resim: 3

Amasya Üniversitesi'nden akademisyenlerin üzerinde çalıştıkları Amasya kadı sicilleri çeviri projesinde Amasyalı Saraçzade Ebubekir Efendi ve Hacı Ömer Efendi'nin dükkanlarının yıllık gelirini buz vakfına bağışlayıp kadı huzurunda kayda geçirttikleri uygulamanın belgeleri görüldü.

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Halk serinlesin diye dükkan gelirlerini 'Buz'a yatırmışlar: 150 yıllık sır ortaya çıktı - Resim: 4

Tarihçi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özçelik, kar ve buzun mutfaklardan cenazelere Osmanlı gündelik hayatında önemli bir yerinin olduğunu anlattığı uygulamanın örneklerinin şehzadeler şehri Amasya'da da yaşatıldığını belirlediklerini açıkladı.

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Halk serinlesin diye dükkan gelirlerini 'Buz'a yatırmışlar: 150 yıllık sır ortaya çıktı - Resim: 5

Şehrin etrafındaki yüksek dağlardan toplanan kar ve buz kütlelerinin buzhanede muhafaza edilerek satışa sunulduğunu anlatan Özçelik, hayırseverlerin parasını ödeyip vakıf sorumluları aracılığıyla yaz boyunca dağıttırdığı buz gibi soğuk sularla halkın duasının alınmasının sağlandığını söyledi.

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Halk serinlesin diye dükkan gelirlerini 'Buz'a yatırmışlar: 150 yıllık sır ortaya çıktı - Resim: 6

Elektrik ve soğutucu cihazların icat edilmediği dönemlerde buzun lüks ötesi konumda görüldüğüne işaret eden Fatih Özçelik, "Günümüzde insanların buzun ve karın önemini empati yapmadan anlaması mümkün değil gibi. O dönemlerde buzun erimeden etrafının kuru ot ve samanlarla kaplanıp güneş görmeyen bir alanda saklandığını söyleyebiliriz. Avrupa'da buzhanelerin yada kar depolarının nasıl olması gerektiğini onların Osmanlı'daki uygulamayı görerek Avrupa'ya taşıdıkları bilgisini söyleyebiliriz" diye konuştu.

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Halk serinlesin diye dükkan gelirlerini 'Buz'a yatırmışlar: 150 yıllık sır ortaya çıktı - Resim: 7

1624-1880 yıllarına ait 97 ciltlik Amasya Şer'iye Sicillerini (kadı sicilleri) günümüz Türkçesine çevrilmesiyle bölgenin 300 yıllık tarihi hafızasının gün yüzüne çıkarıldığını işaret eden Prof. Dr. Songül Keçeci Kurt da, ilginç tespitler içeren projede sona doğru gelindiğini duyurdu.

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Halk serinlesin diye dükkan gelirlerini 'Buz'a yatırmışlar: 150 yıllık sır ortaya çıktı - Resim: 8

Benzeri payitahta yakın bir konumda olan Bursa gibi şehirlerde görülen buz vakfı örneğinin en çarpıcı tespitlerden biri olduğunu vurgulayan Kurt, "Bu uygulama Osmanlı'da hayır sahiplerinin ne kadar ince düşündüğünün ve halkın en ince ihtiyaçlarını karşılamak için bile fedakarlıklarda bulunduğunun en önemli kanıtların arasında" şeklinde konuştu.

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Halk serinlesin diye dükkan gelirlerini 'Buz'a yatırmışlar: 150 yıllık sır ortaya çıktı - Resim: 9
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