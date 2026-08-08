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Kaynak: DHA

Merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan halk plajında denize giren vatandaşlar, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, top mermisinin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önemli aldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bomba Uzmanı ekibi tarafından alınan top mermisi, incelenmek üzere Kepez Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.