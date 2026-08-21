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Kaynak: DHA

Güllük Mahallesi Manastır Caddesi'ndeki Güllük Halk Plajı, Milas Belediyesi ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek kullanıma kapatıldı. Kapatma kararının ardından yetkililer, alınan kararın tamamen tedbir odaklı olduğunu ve bölgeden yeniden deniz suyu numuneleri alınarak detaylı laboratuvar incelemeleri yapılacağını bildirdi.

Plajın ne kadar süre kapalı kalacağının netlik kazanmadığı öğrenilirken, yapılacak analiz ve su kalitesi kontrollerinin sonuçlarına göre yeniden halkın kullanımına açılıp açılmayacağına karar verileceği belirtildi.