Denizli’de hafta sonu halk oyunları coşkusu yaşanacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk Oyunları Şöleni, 8 Mart 2026 Pazar günü saat 12.00’de başlayacak. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek organizasyonda 16 kulüp sahne alarak kıyasıya mücadele edecek.

Yarışmanın yapılacağı salonda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonaya katılacak ekipler, yarışmadan bir gün önce salonda prova yaparak son hazırlıklarını tamamlayacak. Halk oyunları hakemlerinden oluşan jüri, ekiplerin uyumunu, sahne performansını ve koreografilerini değerlendirerek puanlama yapacak ve dereceye giren takımlar belirlenecek.

ERDOĞAN’DAN DAVET

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, halk oyunlarının kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Erdoğan, düzenlenen etkinliğin yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda kültürel bir buluşma niteliği taşıdığını belirtti. Halk Oyunları Kulüpler Denizli İl Şampiyonası’nda yer alacak tüm takımlara başarılar dileyen Erdoğan, vatandaşları bu renkli şöleni izlemek için Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’na davet etti.

Şampiyonada mücadele edecek kulüpler ise şöyle açıklandı:

Minikler Düzenlemesiz Dal: Tavas Birlik Spor Kulübü.

Minikler Düzenlemeli Dal: Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Kulübü.

Yıldızlar Düzenlemesiz Dal: Destan Halk Oyunları Spor Kulübü, Güzel Pınar Kültür ve Yaşatma Spor Kulübü.

Yıldızlar Düzenlemeli Dal: Grangaz Spor Kulübü.

Gençler Düzenlemeli Dal: Hemdem Spor Kulübü, Kale Belediye Spor Kulübü.

Gençler Düzenlemesiz Dal (E): Kale Belediye Spor Kulübü.

Gençler Düzenlemesiz Dal (Karma): Hemdem Spor Kulübü.

Gençler Düzenlemesiz Dal (K): Zeyyah Spor Kulübü, Hemdem Spor Kulübü.

Büyükler Düzenlemesiz Dal (E): Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi Spor Kulübü, İndigo Sanat Spor Kulübü.

Büyükler Düzenlemesiz Dal (Karma): İndigo Sanat Spor Kulübü.

Büyükler Düzenlemesiz Dal (K): Destan Halk Oyunları Spor Kulübü.

Büyükler Düzenlemeli Dal: İndigo Sanat Spor Kulübü.