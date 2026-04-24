Olay, şehir merkezinden Kızılay Kavşağı yönüne seyir halinde olan halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, duraktan yolcu aldığı sırada bir kız öğrencinin aniden fenalaşarak bayıldığını fark eden şoför Cemalettin Bozkurt, saniyeler içinde karar vererek harekete geçti.

YOLCULARDAN İZİN İSTEDİ, HASTANEYE SÜRDÜ

Genç kızın durumunun ciddi olduğunu gören Bozkurt, otobüsteki diğer yolculara durumu açıklayarak güzergahından çıktı. Yolcuların da anlayışla karşılaması üzerine otobüsünü doğrudan hastanenin acil servisine süren deneyimli şoför, o anlarda adeta zamanla yarıştı. Araç içi kameralarına yansıyan görüntülerde, genç kızın arkadaşının yardımıyla koltuğa yatırıldığı ve otobüsün süratle acile ulaştığı görüldü.

"KENDİ EVLADIM AKLIMA GELDİ"

Hastaneye ulaşıldığında güvenlik görevlileri ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınan genç kız tedavi altına alınırken, örnek şoför Bozkurt duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Durakta kapıyı açtığımda içeri girmek isteyen bir öğrencinin bayıldığını gördüm. Hemen içeri aldık ve arka koltuğa yatırdık. Yolculardan rica edip seri bir şekilde acile gittik. O çocuğu sedyeye bindirirken kendi çocuklarım aklıma geldi. İnsanlık ölmemiş dedirtecek bu yardımlar bizim özümüzde var. Yarın benim çocuğumun başına da gelebilir, bir başkasının da ona yardım edeceğinden eminim."

Hastanede tedavi altına alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Cemalettin Bozkurt'un bu duyarlı davranışı hem yolculardan hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük takdir topladı.