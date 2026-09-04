‘Çerçeve Yasa’ ve ‘Terörsüz Türkiye’ adı altında terörist Öcalan ve terör örgütü PKK üyeleriyle ilgili Meclis’ten geçen düzenlemeler, halk nezlinde Milliyetçi bir ittifak çağrılarını da beraberinde getirdi.
Halk Milliyetçi İttifaka evet diyor mu? Anket sonuçları ortaya koydu
Özdemir Araştırma'nın Ağustos 2026 anketine göre, AK Parti, CHP ve Yeni Parti’ye karşı kurulacak Milliyetçi ve Demokrat bir "üçüncü ittifak" seçeneğine seçmenin %31,1’i destek verdi. Katılımcıların %53,6’sı ise olası bir ittifaka "hayır" yanıtını verdi.Kaynak: Haber Merkezi
Özdemir Araştırma Şirketi, siyaset gündemini hareketlendirecek Ağustos 2026 araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
31 ilde 18 yaş üzeri 2 bin 12 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışmada, seçmenlere "Milliyetçi ve Demokrat üçüncü bir ittifak" seçeneği soruldu.
ÜÇÜNCÜ İTTİFAKA SEÇMEN ENGELİ: YÜZDE 53,6 "HAYIR" DEDİ
Katılımcılara "AK Parti’nin, Yeni Parti’nin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin oluşturduğu seçim ittifaklarına karşı Milliyetçi ve Demokrat partiler bir araya gelerek üçüncü bir ittifak oluştursa destekler misiniz?" sorusu yöneltildi.
Araştırma verilerine göre, olası bir Milliyetçi-Demokrat ittifakına halkın çoğunluğu mesafeli durdu:
Destekleyenler: %31,1
Desteklemeyenler: %53,6
Kararsızlar: %12,9
Fikir Beyan Etmeyenler: %2,5
SEÇMENİN YARIDAN FAZLASI MEVCUT İTTİFAK BLOKLARINI TERCİH EDİYOR
Anket sonuçları; Milliyetçi ve Demokrat partilerin çatısı altında kurulacak muhtemel bir 3. yol seçeneğinin, mevcut siyasi konjonktürde seçmenin yaklaşık üçte birinden (%31,1) onay aldığını ortaya koydu.
Buna karşın seçmenlerin %53,6’sının böyle bir oluşuma destek vermeyeceğini belirtmesi, ana akım blokların seçmen nezdindeki ağırlığını koruduğunu gösterdi.