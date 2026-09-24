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Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Halk Günü buluşmaları kapsamında bu kez Çerkezköy’de yurttaşlarla bir araya geldi. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşma, yoğun katılımla gerçekleşirken, Çerkezköylüler Başkan Yüceer’e talep, öneri ve beklentilerini doğrudan iletme fırsatı buldu.

TOPLUMUN HER KESİMİNE KULAK VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaş odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda bugüne dek Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda sürdürülen Halk Günü buluşmaları bu kez Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gün boyunca Çerkezköylü vatandaşları ağırlayan Candan Başkan, altyapıdan ulaşıma, sosyal hizmetlerden çevre düzenlemelerine kadar pek çok alandaki sorun ve önerileri birebir dinledi. İletilen sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili daire başkanlıklarına anında yönlendirmeler yapılırken, tüm süreçlerin belediye ekiplerince yakından takip edileceği vurgulandı.

HALKIN İÇİNDE, ÇÖZÜMÜN PEŞİNDE

Halk Günü buluşmalarının yalnızca talep dinlenen bir organizasyon olmadığını belirten Başkan Yüceer, belediyecilik anlayışlarının temelinde yurttaşla doğrudan iletişim kurmanın bulunduğunu vurguladı.

Çerkezköy’deki buluşmada vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüceer, halkın belediye başkanına doğrudan ulaşabilmesinin önemine dikkat çekti. Yüceer, sorunların yerinde dinlenmesinin ve çözüm süreçlerinin yurttaşlarla birlikte yürütülmesinin sürdürüleceğini belirtti.

CANDAN BAŞKAN: “HEMŞEHRİLERİMİZ ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEK”

Tekirdağ’ın her ilçesinde yurttaşlarla buluşmaya devam edeceklerini ifade eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer şöyle konuştu:

“Tekirdağ’da yaşayan hemşehrilerimiz asla yalnız yürümeyecek. Biz belediyeciliği yalnızca hizmet üretmekten ibaret görmüyoruz; halkımızı dinlemeyi, sorunları birlikte konuşmayı ve çözüm yollarını birlikte aramayı çok önemsiyoruz.