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Kaynak: Haber Merkezi

Halit Ergenç, Muhteşem Yüzyıl dizisiyle elde ettiği küresel şöhretin ardından Londra’da bir börekçi dükkanı açtı ve bu mekan, farklı ülkelerden gelen yabancı müşteriler ile hayranların vazgeçilmez buluşma noktası haline geldi.

Ünlü oyuncuyu yakından görebilme hayali kuran Rus bir kadın hayranı da İngiltere'deki bu işletmeyi bizzat ziyaret etti.

Türk yapımı dizilerin dünya genelindeki güçlü dalgası sayesinde, sanatçının Londra'daki bu mekanı uluslararası takipçilerin akınına uğramayı sürdürüyor.

2 TONLUK BÖREK SATTI

Halit Ergenç, "Muhteşem Yüzyıl", "Binbir Gece" ve "Kral Kaybederse" gibi televizyon projeleriyle tanınmasının ardından iş insanı İzzet Hızlı ile ortaklık yaparak ülkemizin bilinen börek markasını İngiltere pazarına kazandırdı. Londra'da kapılarını açan bu şubeler, kısa zamanda geniş bir alıcı kitlesi yakaladı.

Ünlü oyuncunun popülaritesi ve sunulan geleneksel tatlar, işletmenin bölgede hızla ünlenmesine zemin hazırladı. Çeşitli ülkelerden gelen hayran kitlesi, Ergenç'le karşılaşma beklentisiyle dükkana uğramaya devam ediyor. Londra'da faaliyet gösteren bu marka, açıldığı günden bu yana toplam 2 tonluk börek satışı yaparak dikkat çekici bir ticaret hacmine ulaştı. Yoğun talebin de etkisiyle Ergenç ile ortağının şehirdeki şube ağını büyütme kararı aldığı belirtiliyor.