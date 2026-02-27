Hayranının, Meryem Uzerli’nin Hürrem Sultan’ı canlandırdığı ilk dönemlere neredeyse birebir benzeyen görünümü, sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı.

Uzun yıllardır ekranlarda olan ve oyunculuğuyla herkesi büyüleyen Halit Ergenç, kariyerinin yanı sıra sımsıcak aile yaşantısıyla da gündemden düşmeyen ünlüler arasında.

2006 yılında Binbir Gece Masalları dizisinde aşkı bulan Ergenç ve Bergüzar Korel, 2009’da evlenmiş ve masal gibi bir aile hayatına adım atmıştı. Üç çocukları olan çift, geçtiğimiz yıllarda çocuklarının eğitimi için Londra’ya taşınmıştı.

Bir süre Londra’da kalan ikili, işlerinin yoğunluğu nedeniyle yakın zamanda Türkiye’ye geri döndü. Bergüzar Korel, Annem Ankara dizisiyle ekranlara geri dönerken, Halit Ergenç ise Netflix’te yayınlanan Adsız Aşıklar dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Alışık olduğumuz rollerinin dışında bir karakteri başarıyla canlandıran Ergenç, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden övgü topladı.

Şimdi ise Kral Kaybederse dizisinde izleyiciyle buluşan Ergenç, Gülseren Budayıcıoğlu’nun güçlü projesinin parçası olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin başarısında hem Budayıcıoğlu’nun Türk izleyicisi üzerindeki etkisi hem de güçlü oyuncu kadrosunun rolü büyük.

BENZERLİĞİ KARŞISINDA ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Halit Ergenç’in bugün gündeme gelmesinin sebebi ise bir nevi nostalji etkisi. Meryem Uzerli ile canlandırdığı Sultan Süleyman-Hürrem Sultan aşkı, izleyenlerin hafızasında hala tazeliğini koruyor. Geçtiğimiz saatlerde bir hayranıyla fotoğraf çektirirken yakalanan Ergenç, hayranının Hürrem Sultan’a olan benzerliği karşısında kendi şaşkınlığını gizleyemedi.