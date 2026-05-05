Tek aday olarak seçime giren Albayrak, 105 oy alarak bir kez daha federasyon başkanlığına seçildi. Genel kurul, Ankara’daki bir otelde düzenlendi.

Yeni yönetim kurulunda Burak İnce, Görkem Kurşun, Halil Karacan, Mehmet Nuri Develier, Metin Kaptanoğlu, Muhammet Fatih Albayrak, Nasrullah Şimşek, Ömer Cenker Ilıcalı, Barış Coşkun ve Merve Tunalı yer aldı.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar’ın üstlendiği genel kurulda faaliyet ve denetim raporları oy birliğiyle kabul edildi.

2018 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren Albayrak, konuşmasında buz hokeyinin geldiği noktayı değerlendirdi. Başlangıçta sınırlı imkânlarla yola çıktıklarını belirten Albayrak, bugün farklı bir yapıya ulaşıldığını ifade etti.

Buz hokeyi faaliyetlerinin yalnızca birkaç ilde başladığını, ancak bugün 12 ile yayıldığını söyleyen Albayrak, hedeflerinin bu sporu 81 ile taşımak olduğunu aktardı. Türkiye’de olimpik tesis sayısının da önemli ölçüde arttığını belirtti.

Kış sporlarında geçmişte olimpiyatların uzak bir hedef olduğunu vurgulayan Albayrak, devlet desteğiyle gelinen noktada 2024 Kış Gençlik Olimpiyatları’ndaki performansın umut verici olduğunu söyledi.

Albayrak, göreve gelirken amaçlarının makam değil branşı büyütmek olduğunu belirterek çalışmaların bu doğrultuda sürdüğünü ifade etti.