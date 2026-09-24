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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda yeni eğitim öğretim döneminde yurda yerleşen öğrenciler için “Hoş Geldin” etkinliği düzenlendi.

Öğrencilerin birbirleriyle tanışması, kaynaşması ve yurt hayatına güzel bir başlangıç yapması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, müzik dolu anlara sahne oldu.

Programda Gençlik Merkezi gitar eğitmeni ve kursiyerler sahne alarak çeşitli eserler seslendirdi. Öğrenciler de şarkılara eşlik ederek etkinliğe katıldı.

Müzik ve sohbet eşliğinde gerçekleştirilen buluşmada öğrenciler yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı bulurken, yurda yeni katılan gençlere “Hoş geldiniz” denildi.

Yeni dönemde öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklerin devam edeceği belirtildi.