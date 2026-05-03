Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesi'nde bulunan Atiye Ağan Apartmanı'nın otoparkında, henüz belirlenemeyen bir sebeple park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm aracı sararak otoparkı yoğun duman altında bıraktı.

Araçtan yükselen dumanları gören bina sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri yola çıkarken, mahallede kısa süreli panik ve korku dolu anlar yaşandı.

Yangın esnasında çevredeki vatandaşları şaşırtan bir olay yaşandı. Apartmanın 3. katında ikamet eden yaşlı bir kadın, dumanları fark edince dairesinden uzattığı su hortumuyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yaşlı kadının bu çabası çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak söndürme çalışmalarına başladı. Alevler, otoparkta bulunan diğer araçlara ve apartman binasına sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.