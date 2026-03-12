Avrupa futbolunun zirvesi Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlarken, Bayer Leverkusen ile Arsenal arasındaki randevuya Türk hakem Halil Umut Meler’in son dakika kararı damga vurdu.

Bundesliga ekibi Leverkusen, kendi sahasında İngiliz temsilcisi Arsenal’i ağırladığı maçta galibiyete çok yaklaşmıştı.

Karşılaşmanın ikinci yarısının başında bulduğu golle üstünlüğü ele geçiren Leverkusen, mücadelenin son anlarına önde girdi. Ancak maçın kaderi, sağ kanattan ceza sahasına sızan Madueke’nin, Grimaldo ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalmasıyla değişti. Hakem Halil Umut Meler, bu pozisyonda tereddüt etmeden beyaz noktayı işaret etti.

ALMAN EKİBİ AYAKLANDI

Dakikalar 89’u gösterdiğinde topun başına geçen Kai Havertz, penaltıyı ağlara göndererek skoru 1-1’e getirdi ve maç bu sonuçla tamamlandı. Leverkusen cephesi ise bitiş düdüğüyle birlikte Meler’e büyük tepki gösterdi. Teknik Direktör Kasper Hjulmand, maç sonu açıklamalarında adeta ateş püskürdü.

Danimarkalı çalıştırıcı, kararın hatalı olduğunu savunarak şu sözleri kaydetti:

"Madueke'ye hiçbir temas olmadı ve sonra yere düştü. Hakem düdüğü çalmamış olsa ve VAR incelese penaltı olmazdı. Orada penaltı görmüyorum."