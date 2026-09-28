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Kaynak: İHA

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Uluslar Ligi'nde önemli bir karşılaşmada görev yapacak.

Meler, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Çekya ile İngiltere arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

PRAG'DA DÜDÜK ÇALACAK

Çekya'nın başkenti Prag'daki Fortuna Arena'da oynanacak mücadele yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

VAR'DA FEDAYİ SAN GÖREV YAPACAK

Müsabakanın VAR koltuğunda İsviçre Futbol Federasyonundan Fedayi San oturacak. Onur Özütoprak ise karşılaşmada AVAR olarak görev yapacak.