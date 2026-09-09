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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Halil Umut Meler'in Şampiyonlar Ligi'nde görev yapacağını açıkladı.

Meler, Hollanda temsilcisi PSV ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk arasında oynanacak mücadeleyi yönetecek.

HAKEM EKİBİ BELLİ OLDU

Eindhoven'daki PSV Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, 10 Eylül Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Mücadelede Christian Dingert VAR, Fedayi San ise AVAR olarak görev yapacak.

SON OLARAK DERBİYİ YÖNETTİ

Halil Umut Meler, Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi yönetmişti. Milli hakem, bu kez Şampiyonlar Ligi'nde PSV-Shakhtar Donetsk karşılaşmasında görev alacak.