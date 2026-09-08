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FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler ile ilgili UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PSV-Shakhtar Donetsk karşılaşması öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Meler'in Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Avrupa'da görev yapacağı ve PSV-Shakhtar Donetsk mücadelesini yöneteceği açıklanmıştı.

UEFA'nın resmi internet sitesindeki maç bilgilerinde ortaya çıkan görüntü kafaları karıştırdı.

UEFA'NIN SİTESİNDE MELER'İN ADI YOK

UEFA'nın maç sayfasında yardımcı hakemler İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Özkara, dördüncü hakem Cihan Aydın, VAR Christian Dingert ve AVAR Fedayi San olarak listelenirken, orta hakem olarak Halil Umut Meler'in isminin yer almaması dikkat çekti.

Meler'in daha önce karşılaşmaya atandığının duyurulmasına rağmen isminin listede bulunmaması, hakem atamasında değişikliğe gidilip gidilmeyeceği sorusunu beraberinde getirdi.

UEFA'DAN CEZA MI GELDİ?

Söz konusu durum sosyal medyada Meler'in UEFA tarafından görevden alındığı veya cezalandırıldığı yönünde soru işaretleri oluşturdu.

Ancak şu aşamada UEFA tarafından Halil Umut Meler'e ceza verildiğine ya da PSV-Shakhtar Donetsk maçındaki görevinin iptal edildiğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.